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وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية بمعهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:15 م
وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية بمعهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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نظم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي وذلك ضمن انشطة زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدثت الوزيرة أمام مجموعة من العاملين في عدد المؤسسات الأمريكية وعدد من مسئولي هيئة المعونة الأمريكية واستمرت الندوة لمدة ساعة مستعرضة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التامينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.


وتكلمت الوزيرة خلال الندوة عن المجتمع المدني المصري وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية الذي تم إصداره هذا العام، ولاقى عرض والي إشادة وتقدير من الحاضرين خصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد  واستعرضت والي مميزات القانون وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني ويضمن حماية المتطوعين ويقدم تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.


كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام 2019، فيما استعرضت الوزيرة  تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانيه والتوعية بتنظيم الأسرة وخاصة  مشروع 2 كفاية.


معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن

التامينات الاجتماعية

وزيرة التضامن الاجتماعى

برنامج 2 كفاية

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