مطران الأسقفية يلتقى أعضاء لجنة الحوار بالكنيسة الأرثوذكسية

التقى أعضاء لجنة الحوار بين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية المطران منير حنا أمس، حيث اطلعوه على موضوع الحوار لهذا العام، وهو مسئوليات الأسقف فى الكنيسة.

ومن جانبه قال المطران منير إنه من الواضح وجود التطابق فى وجهات النظر فى هذا الموضوع بين الكنيسة.

وجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة التقوا أيضًا بقداسة البابا تواضروس الثانى يوم الأربعاء الماضى ضمن فعاليات اللجنة.

الإنجليكانية هى طائفة مسيحية، تضم كنيسة إنجلترا والكنائس التى ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية فى أميركا وكنيسة أسكتلندا الأسقفية. يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتبecclesia Anglicana وتعنى: الكنيسة الإنجليزية، تستخدم لوصف الناس والمؤسسات والكنائس فضلًا عن التقاليد الدينية والطقوسية والمفاهيم المتقدمة التى أنشئت فى كنيسة إنجلترا الإنجليكانية.