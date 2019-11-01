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مجلس جامعة القاهرة يوافق على مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية دولية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 01:28 م
مجلس جامعة القاهرة يوافق على مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية دولية مجلس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عدد من مذكرات التفاهم للجامعة وكلياتها مع جامعات ومؤسسات علمية دولية فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم مع جامعة سان اندريه ببوليفيا، والتى تهدف إلى وضع برامج للدراسة المشتركة، والتبادل الأكاديمى، والتعاون فى مجال البحث والتدريس والإرشاد الجامعي، وتعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين المؤسستين لتشجيع ودعم وتطوير المشاريع البحثية والنقل والابتكار التكنولوجي.

وقال بيان صادر عن الجامعة اليوم، إن مجلس الجامعة وافق على مذكرة التفاهم بين كلية طب الأسنان والوحدة الألمانية لليونسكو فى أخلاقيات البيولوجيا بجامعة هانوفر فى مجالات البحوث والتعليم والتدريب، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا، ومذكرة التفاهم مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدفع مسيرة الوحدة إلى التنمية وتطوير الموارد البشرية، واتفاقية التعاون مع جامعة الملك الحسن الثانى بكازابلانكا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن استراتيجية الجامعة فى مجال التعاون الدولى تقوم على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج فى المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التى تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوى قدرات تنافسية لسوق العمل، مضيفاً أن الجامعة خطت، خطوات كبيرة، نحو التعاون الدولى وتوقيع ما يزيد عن 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات أجنبية ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، فى مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.

 

 

 


جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت

مذكرات تفاهم

مجلس جامعة القاهرة

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