مايا مرسى بإجتماع اللجنة الأفريقية: التنمية المستدامة ترتبط بتمكين المرأة

كتب محمود راغب

استهلت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، التحية والتقدير إلى المرأة الافريقية القيادية الناجحة التى رسمت لنا الخطوط الاساسية لمنهاج عمل بكين الذي نحن بصدد الاحتفال به الآن ، فكل التحية للنضال والنجاح والمثابرة فانتن من كتبن التاريخ وحملتم لنا مستقبل واعد.

وأضافت مايا مرسى خلال كلمتها اليوم على هامش مشاركتها في جلسة العمل الأولى والتى جاءت ضمن فعاليات اليوم الثانى، للاجتماعات الوزارية من الدورة الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنعقدة بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا فى الفترة من 31 اكتوبرالى 1 نوفمبر 2019، أن اسراع الخطة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقاً بتحقيق تمكين المرأة ، مشيرة أنه يجب التركيز على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كلها وليس فقط الهدف الخامس ، ويعتبر الهدف الخامس هو احدى المحركات الأساسية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة فى حديثها بحسب بيان لها منذ قليل، أن ذلك يتطلب منا تضافر الجهود للتأكيد على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات ، وإتاحة فرص المشاركة العادلة في جميع المناصب القيادية دون أي تمييز ضدها، الى جانب العمل على تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعي لها من خلال توفير الخدمات الاساسية للمرأة لمساندتها للمشاركة في سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

وأوضحت، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تحقيق الحماية الكاملة للمرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها ، وتعميم مراعاة مبادئ تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع القضايا والمجالات ، واتاحة البنية التحتية التى تراعى الاحتياجات الاساسية لها، كما يجب العمل على تعزيز استخدام المرأة للتكنولوجيا لتمكينية .

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة، قالت خلالها ان المرأة هى البنية الاساسية لتقدم المجتمعات وعليه فإن احترام المرأة وتقدير دورها هو واجب وطنى والتزام لا غنى عنه من أجل مستقبل أفضل ، مشيرة أن مسئوليتنا أمام التاريخ أن نطلق العنان للمرأة ونفتح أمامها جميع المجالات ، فتيات اليوم هن سيدات المستقبل وهن من يرسمن نصف مستقبل دولنا ، لذلك علينا أن نعمل على تمكين المرأة من خلال أن نقدر المرأة لذاتها ونثق في امكاناتها ، أن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد اختياراتها ،و ان يكفل للمرأة الحق في النفاذ الى والحصول على الفرص والموارد والتكنولوجيا الحديثة ، أن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها ، أن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغير الاجتماعي .

جدير بالذكر ان الاجتماعات تعقد هذا العام بعنوان "الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاستعراض الأفريقي للذكرى الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بكين (استعراض بيجين +25) تحت شعار " أعمال حقوق المرأة من أجل مستقبل متساو" ، وتهدف الى استعراض والاحتفال بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في افريقيا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفيذ المواثيق العالمية والقارية مثل اعلان منهاج عمل بيجين ، وعقد المرأة الأفريقية، وصندوق المرأة الأفريقية، و اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة لتسريع التنفيذ.

ويشارك في الدورة العادية الرابعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلين عن الدول الاعضاء ال49، وممثلين عن المجموعات الاقتصادية الاقليمية الكوميسا وإيغاد ، كما حضر اللجنة الفنية المتخصصة ايضا البرلمان الافريقي ، منظمة المرأة الافريقية ، ومركز الاتحاد الافريقي الدولى لتعليم النساء والفتيات في افريقيا ، بالاضافة الى منظمات المجتمع المدنى ، ومنظمات حقوق المرأة، والمنظمات النسائية الشعبية ، والقادة التقليديون ، وزعماء الدين ، ومنظمات الشباب من جميع انحاء القارة ، كما يشارك في الاجتماع ايضا كبار النساء الافريقيات اللاتى شاركن في مؤتمر بيجين لعام 1995.