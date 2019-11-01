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فيديو .. حفل تخريج كوادر أمنية أفريقية فى أكاديمية الشرطة المصرية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 06:51 م
فيديو .. حفل تخريج كوادر أمنية أفريقية فى أكاديمية الشرطة المصرية أكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الأفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدربيى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة الغير شرعية وتزوير الوثائق الرسمية) شارك فيها  (56) متدرباً يمثلون (18) دولة أفريقية. 
 
جاء ذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كافة دول القارة.
 
 
 
 
 

افارقة

مركز بحوث الشرطة

الكوادر الامنية الافريقية

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