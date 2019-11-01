طبيب أسنان ألمانى يدخل موسوعة جينيس بعد استخراجه أطول سن بالعالم.. صور

كتبت إيناس البنا

دخل طبيب أسنان المانى موسوعة جينيس بسبب قيامه باستخراج سن كبير بشكل غير عادى يبلغ طوله 3.72 سم.



سن

وفقا لجريدة "ديلى ميل" البريطانية قام الدكتور ماكس لوكاس بإخراج السن الكبير بعد أن أظهرت الأشعة السينية أن الرجل الكرواتي كان لديه سن كبير بشكل غير عادي ، مما تسبب في تورم الفك العلوي، وكان العلاج "غير ممكن" ويجب استخراجه في أسرع وقت ممكن.



الأشعة

ذكرت الصحيفة، أن المريض الذي لم يتم الكشف عن عمره ومهنته ، شعر بالارتياح للتخلص من آلامه، وأضافت أيضًا أن الأمر استغرق من الدكتور لوكاس عامًا حتى يتم قبوله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، لاحتياجه إلى موافقة من مجلة طبية متخصصة ، وكان عليه مراجعة حجم الأسنان من قبل خبير مستقل قبل دخوله الموسوعة للرقم القياسى.

وكان الأطباء في الهند قد احتفظوا سابقًا بالرقم القياسي العالمي لاستخراج أطول الأسنان، حيث يبلغ قياسها 1.44 بوصة (3.67 سم)، من فتى يبلغ من العمر 18 عام.