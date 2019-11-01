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صيادلة القاهرة: تعليمات بعدم المطالبة بضرائب على المكملات والمستلزمات

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:29 م
صيادلة القاهرة: تعليمات بعدم المطالبة بضرائب على المكملات والمستلزمات جانب من لقاء نقابة صيادلة القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الصحية مثل فيروس سي ، التأمين الصحي الشامل، حيث أن صحة المواطن المصرى تعد خط أحمر  وله أولوية كبيرة ، لافتا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر فى مجال الصحة بالنسبة لأفريقيا والعالم كله .
 
وأضاف الشيخ، فى بيان، أنه سيتم عمل مستودعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية يتم فيها تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ليتم إعدامها ، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة من كل من مصلحة الضرائب، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة  لعمل محاضر لإعدام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية تكون معتمدة لدى مصلحة الضرائب ليتم خصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل، موجها الشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب على سرعة الاستجابة ووعده بالدراسة ووضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك يتم فيه التوصل لاتفاق بشأن اعتبار الأدوية منتهية الصلاحية والتي سيتم إعدامها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل .
 
وأشارت إلى أن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، قال خلال لقائه مع كل من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، والدكتور  رضا مليكة نائب نقيب الصيادلة؛ إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم ، مؤكدا بأنه سيتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة ، لافتا بأنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة لمشروع قانون الضريبة على الدخل والمقدمة من قبل نقابة  صيادلة القاهرة  ، وكذلك يتم دراسة كافة المقترحات من قبل كل مؤسسات المجتمع المدني والضريبي  ؛ ويتم اختيار المقترح الأفضل والأنسب ، وخلال فترة وجيزة سيتم إعداد المسودة الأولى للقانون ؛ ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأى وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها ، حتى يتم إعداد المسودة النهائية له .
 
وأوضح، أنه فيما يتعلق بالمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا فإنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات، باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور ، مشيرا أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة .
 
 

صيادلة القاهرة

الضرائب على المكملات الغذائية

الضرائب

ضرائب الصيدليات

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