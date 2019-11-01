س وج.. كل ما تريد معرفته عن الناسور الشعرى

كتبت فاطمة ياسر

الناسور من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون، وفي حالة اهمال علاجه يتعرض الشخص المصاب لتطور الأمر ويتعرض للإصابة بجيوب الناسور الشعري، أو دمل الناسور، وخلال الأسطر القادمة نتعرف على كل ما يخص هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

ما هو الناسور الشعري؟



الناسور الشعري هو كيس ينمو في الجزء العلوي من الأرداف وبالقرب من فتحة الشرج، وهو كيس شعر ومحاط بالجلد، ويتسب في الإصابة بخراج وهذا الأمر يزيد من شعورك بألم شديد.



ما هو الناسور الشعري

ما هي أسباب الإصابة بالناسور الشعري؟



لا يوجد سبب واضح للإصابة بالناسور الشعري، لكن العيوب الخلقية لها دور فقد يولد الشخص بهذا الكيس دون اكتشافه، أو التعرض لوجود خلايا جلدية يتكون عليها الشعر، وأيضا اتباع أسلوب الحياة الخاطئ يكون من أشهر الأسباب المؤدية لهذا الأمر وكثرة تواجده الشعر في هذه المنطقة، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.



اسباب الناسور الشعري

ما هي أعراض الإصابة بالناسور الشعري؟



يواجه الأشخاص المصابون بالناسور الشعري بارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم شديد في الأرداف، وأيضا يعانون هؤلاء الأشخاص بألم شديد أسفل الظهر، وانتفاخ واحمرار وتورم هذه المنطقة، وفي حالة الالتهاب الشديد نجد أن هؤلاء الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للتعرض بنزول الدم والصديد، وفي حالة تعرض هذا الكيس للتمزق يتعرض يظهر رائحة كريهة.



اعراض الناسور الشعري

ما هو علاج الناسور الشعري؟



يطلب الطبيب بعض الفحوصات اللازمة، كتحليل صورة الدم الكاملة، واشعة السنية، ويطلب الطبيب من المريض الجلوس في ماء دافئ لتقليل من شدة الألم والالتهاب، ويجب تنظيف الخراج عن طريق المخدر الموضعي، لتخلص الجسم من الصديد وما شابه ذلك.