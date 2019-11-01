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سقوط قتيل و4 جرحى إثر انفجار لغم أرضى زرعته مليشات الحوثى غربى اليمن

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:37 م
سقوط قتيل و4 جرحى إثر انفجار لغم أرضى زرعته مليشات الحوثى غربى اليمن مليشيا الحوثى
صنعاء /أ ش أ/

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انفجر لغم أرضى بسيارة إسعاف زرعته ميليشيات الحوثى بإحدى الطرقات الترابية شمال مديرية الدريهمى جنوب محافظة الحديدة غربى اليمن.

وذكر مصدر طبى بمستشفى الدريهمى، اليوم الجمعة، أنه نجم عن انفجار اللغم بسيارة الإسعاف الذى زرعته ميليشيات الحوثى، شمال المديرية، سقوط قتيل و4 جرحى.

على جانب آخر، واصلت ميليشيات الحوثى، سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية فى الحديدة، حيث شنت عمليات استهداف على الأحياء السكنية فى مدينة حيس جنوب الحديدة.

وذكرت مصادر محلية فى حيس، أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية فى المدينة بشكل عشوائى بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وأشارت إلى أن الاستهداف الحوثى للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين والسكان، لاسيما النساء والأطفال فى المدينة.

 

 


اليمن

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مليشيا الحوثى

الحوثي

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