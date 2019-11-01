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رويترز: ولى العهد السعودى يوافق الطرح العام الأولى لأرامكو وإعلان الخطة الأحد

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:47 م
رويترز: ولى العهد السعودى يوافق الطرح العام الأولى لأرامكو وإعلان الخطة الأحد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
رويترز

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قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وافق اليوم الجمعة على المضى قدما فى الطرح العام الأولى لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

 

وأبلغت المصادر رويترز أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.

 


محمد بن سلمان

السعودية

أرامكو

النفط

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