رويترز: ولى العهد السعودى يوافق الطرح العام الأولى لأرامكو وإعلان الخطة الأحد

رويترز

قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وافق اليوم الجمعة على المضى قدما فى الطرح العام الأولى لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية.

وأبلغت المصادر رويترز أن من المتوقع أن تعلن أرامكو خطة الطرح يوم الأحد.