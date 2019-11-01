رئيس البنك التجاري الدولي يكرم أبطال مصر في بطولة CIB الدولية للاسكواش

كتب - أحمد يعقوب

سلم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، جوائز ببطولتي العالم للاسكواش 2019، والتي أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2019.

وشهدت البطولتين تفوقا للاعبين المصريين، حيث تمكنت مصر من حصد المركز الأول في البطولتين بفوز كلا من اللاعب كريم عبد الجواد في البطولة الدولية للرجال، واللاعبة نور الشربينى في البطولة الدولية للسيدات.

واقيمت بطولة البنك التجاري الدولي للاسكواش بتنظيم شركة IEVENTS ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار الإهتمام الذي يولية البنك للرياضة في مصر.

ويذكر أنه وللمرة الأولى في تاريخ اللعبة، يصل إجمالي مجموع جوائز CIB لبطولة العالم للإسكواش سيدات ل- 430 ألف دولار لتصبح أعلى من بطولة العالم للرجال، بينما يبلغ مجموع جوائز بطولة "CIB الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية 185 ألف دولار.

وأشاد هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي بالتنظيم المتميز للبطولة التي شارك فيها 112 لاعبا من أفضل لاعبي الاسكواش العالميين من 20 دولة منهم 64 لاعبة في بطولة العالم سيدات و48 لاعب ببطولة الرجال.

وأكد على اهتمام بنك CIB، بتعزيز جهوده من أجل تنمية المجتمع المصري، بالإضافة الي الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تنشيط السياحة والترويج لمصر كدولة آمنة قادرة على تنظيم الأحداث والبطولات العالمية.

وأضاف "عز العرب"، أن زيادة قيمة الجائزة المالية لبطولة العالم للسيدات لتصبح أعلى من بطولة العالم رجال؛ يعتبر خير دليل على دعم المرأة والمساواة وذلك من أهم مقومات نجاح أي مجتمع متحضر".

من جانبه قال حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن رعاية البنك التجاري الدولي لرياضة الاسكواش لا تقتصر على البطولات العالمية فحسب، إنما يقوم البنك بدعم الاتحاد المصري للاسكواش منذ 8 سنوات متتالية.

أضاف أن الرعاية تمتد أيضا لتشمل عدد كبير من أكاديميات ولاعبي الاسكواش في مصر، وذلك من منطلق ثقة البنك التجاري الدولي بأن أبطال مصر سيقومون بكتابة تاريخ جديد للاسكواش تحت سفح الاهرامات ليبرهنوا للعالم انهم حقا ملوك اللعبة ليشهد أجدادهم الفراعنة بين أحضان الأهرامات رمز عظمة الحضارة المصرية بأنهم خير أبناء لأعظم أجداد.

وأعرب عمرو منسي، مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة IEVENTS، عن فخره بنجاح تنظيم البطولتين، وما شهدته من إقبال جماهيري كبير.

وأكد أن إقامة البطولتين تحت سفح الأهرامات، كان حلم بالنسبة لي وها هو الحلم يتحقق مرة أخرى.

ووجه منسي الشكر لكل من ساهم في نجاح التنظيم، من الرعاة والمنظمين، وكذلك دعم الدولة المصرية بكل وزاراتها المعنية، والتي كانت حريصة على نجاح البطولة التي تعكس الصورة المشرفة لمصر، والتي تساعد في تنشيط السياحة، معربا عن أمنياته بتكرار استضافة البطولات العالية الكبرى للاسكواش تحت سفح الأهرامات بعد إشادة كل الزوار بالمكان وأجواء البطولة.