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خضراوات وشوفان للتخلص من الحموضة وحرقة المعدة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 04:00 ص
خضراوات وشوفان للتخلص من الحموضة وحرقة المعدة حموضة
كتبت فاطمة ياسر

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الحموضة من الأمراض التي يصاب بها الكثير من الأشخاص، نتيجة لتناول بعض الأطعمة المسببة لهذا الأمر، كما يعد اتباع الأسلوب الخاطئ في الحياة اليومية من أبرز الأسباب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساعدك في التخلص من هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يتسبب الإصابة بارتجاع المريء بالشعور بالكثير من الألم، وبعض الأعراض كضيق التنفس وصعوبة البلع، وحرقان شديد في المعدة، ولذا هناك بعض الأطعمة التي تساهم في علاج هذا الأمر، ومنها:

-البطاطس تعد من الأطعمة الجيد والتي تساهم في التقليل من الشعور بالحموضة بشكل كبير، ولكن ابتعد عن المقلية، وتناولها مسلوقة.

-بعض الخضروات الورقية الهامة للجسم وتمده بالعديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلي تقليل حدة الحموضة، ومنها الخيار والبروكلي والفاصوليا.

-البيض المسلوق يعد خيارا جيدا للتخلص من الحموضة، ولكن عليك تناول البياض وليس الصفار نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من الدهون التي تزيد من الشعور بالحموضة.

-اللحوم البيضاء كالدجاج والأسماك، فهي قليلة السعرات الحرارية والدهون، ولذا تناوله يعد من الخيارات الجيدة التي تساهم في التقليل من حدة الحموضة.

-يمكنك تناول الأفوكادو فهو من الثمار المفيدة لصحة جسم الإنسان، ولذا تناولك له يعد خيارا جيد للتخلص من حموضة المعدة.

-الموز يعد خيارا جيدا لمكافحة الحموضة، ولذا تناولك له يعد من الأمور الجيدة بشكل كبير، أيضا التفاح.


الحموضة

اكلات تخلصك من الحموضة

الحموضة وعلاجها

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