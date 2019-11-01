تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية -تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.14% خاسراً 169.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، بضغوط هبوط 14 قطاع على رأسها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 506.98 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 39.89 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال.

وتراجع 14 قطاع ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.28%.