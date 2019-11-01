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بورصة قطر تخسر 12.1 مليار ريال خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 08:18 م
بورصة قطر تخسر 12.1 مليار ريال خلال جلسات الأسبوع المنتهى بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لـبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.82% خاسراً 188.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10188.97 نقطة بضغوط هبوط 4 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 12.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 563.428 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.07%.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 332.25 مليون سهم بقيمة إلى 1.03 مليار ريال عبر تنفيذ 22.67 ألف صفقة، وارتفع 20 سهماً، فيما تراجع 24 سهماً، واستقر سهمين.
 
وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.59%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.
 

بورصة قطر

قطر

اقتصاد قطر

سوق قطر للاوراق المالية

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