سوبر كورة
Ads
السبت، 02 نوفمبر 2019 09:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصات الخليج حمراء خلال الأسبوع المنتهى..و"دبى" يهبط بأكبر وتيرة تراجع

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 11:00 م
بورصات الخليج حمراء خلال الأسبوع المنتهى..و"دبى" يهبط بأكبر وتيرة تراجع بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصات الخليج، خلال آخر أسبوع بشهر أكتوبر الماضى، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.14%، وانخفضت بورصة دبى بأكبر وتيرة خلال الشهر بنسبة 1.34%، وخسر رأس المال السوقى لبورصة قطر 12.1 مليار ريال، كما تراجعت بورصتى البحرين والكويت.

 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.14% خاسراً 169.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7744.08 نقطة، بضغوط هبوط 14 قطاع على رأسها الاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 506.98 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 39.89 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال.
 
وتراجع 14 قطاع ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.33%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.28%.
 

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.82% خاسراً 188.92 نقطة ليغلق عند مستوى 10188.97 نقطة بضغوط هبوط 4 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 12.1 مليار ريال ليغلق عند مستوى 563.428 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.07%.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 332.25 مليون سهم بقيمة إلى 1.03 مليار ريال عبر تنفيذ 22.67 ألف صفقة، وارتفع 20 سهماً، فيما تراجع 24 سهماً، واستقر سهمين.
 
وهبط ببورصة قطر 4 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.59%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.

 

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.34% خاسراً 7.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2746.93 نقطة، وهى أكبر وتيرة تراجع أسبوعى منذ بداية شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى أسبوعى منذ منتصف شهر يوليو الماضى.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة دبى، 497.49 مليون سهم بقيمة 786.79 مليون درهم، وارتفع رأس المال السوقى لبورصة دبى بنحو 3.868 مليار درهم ليغلق عند مستوى 372.689 مليار درهم.
 
تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.41% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.47%، أرابتك القابضة بنسبة 7%، إعمار مولز بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%.

 

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.21% خاسراً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1523.27 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 19.75 مليون سهم بقيمة 4.51 مليون دينار.
وتراجع ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.51% بضغوط بهوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42%.

 

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بضغوط هبوط معظم القطاعات.
 
وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.88% خاسراً 50.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5717.33 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% خاسراً 73.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6211.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.94 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 741.72 مليون سهم بقيمة 127.11 مليون دينار عبر تنفيذ 31.14 ألف صفقة.
 

بورصات الخليج

بورصة السعودية

بورصة دبى

بورصة قطر

بورصة البحرين

بورصة الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"السعودية" تعاود الصعود بعد تراجع 3 جلسات

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 09:23 م

تباين بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء..وسوق دبى المالى يهبط بأكبر وتيرة منذ شهرين

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 09:10 م

بورصات الخليج حمراء بجلسة الإثنين.. و"قطر" تواصل نزيف الخسائر

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 09:24 م

تباين بورصات الخليج بجلسة الأحد.. وقطر تواصل نزيف الخسائر

الأحد، 27 أكتوبر 2019 07:48 م

تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..والبحرين تتراجع هامشياً

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

ذكرى العدوان الثلاثى.. فدائيون سطروا بدمائهم أحرف من تاريخ انتصار بورسعيد

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

س وج.. كل ما تريد معرفته عن معرض الملك توت فى لندن

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

رجيم على طريقة المشاهير.. أسرار النظام الغذائى للنجمة جنيفر أنيستون

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

طاقم تحكيم مباراة المصري البورسعيدى وكوت دي أور يصل للقاهرة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد ليفربول فى مواجهة بنكهة مصرية بالدوري الإنجليزي

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

جلسة مرتقبة بين الخطيب وفايلر بعد عودة الأهلي من الإمارات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

تعرف على الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدوى الفطريات

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

سنة أولى جيم.. 7 تمارين رياضة لتقوية عضلات الذراعين فى المنزل

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

شاهد.. أول روبوت يقوم بأعمال خدمة العملاء بالبنوك والمطارات

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

اليوم.. إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة