انخفاض أسعار توابل وبهارات بعد تراجع الدولار.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

قال نائب أول رئيس الشعبة النوعية للعطارة والتوابل والياميش بغرفة القاهرة التجارية شادى الكومى، إن غالبية أنواع البهارات و التوابل تراجعت فى المتوسط من 15-20% نتيجة تحرير الدولار الجمركى وهبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 19-16 جنيها علاوة على حدوث فائض عرض فى الأسواق العالمية للبهارات والتوابل عن إجمالى الاستهلاك الكلى.

نوه الكومى، إلى أن سعر الفلفل الأسود الحصى هبط من 100-80 جنيها للكيلو للمستهلك النهائى، والكمون من 80- 60جنيها، وجوز الطيب من 300-240 جنيها، والكزبرة إلى 24جنيها بدلا 30 جنيها، والقرنفل من 240-180جنيها (الاندونيسى)، والكركم الهندى من 30-24 جنيها والشطة القرن 80 جنيها.

وأضاف الكومى، فى بيان صحفى، أن هناك أنواع من التوابل والبهارات ارتفعت أسعارها نتيجة تدمر إنتاج جواتيمالا من الحبهان نتيجة الأمطار والصقيع فيها مما جعل أسعار الهندى يصل إلى 480 جنيها بدلا من 325 جنيها الكيلو جرام والقرفة سواء الصينى والفيتنامى وصلت 80 جنيها مقابل 55 جنيها وكبابة الصينى وصلت إلى 80 جنيها بدلا من 50 جنيها وحبة البركة (مصرى أو سورى) ارتفعت من 32 إلى 48جنيها والبهارات فيها ارتفاع نظرا لارتفاع الحبهان والمستكة علما أن انتاجنا لا يتعدى منها 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

توقع الكومى استقرار المستوى العام لأسعار مختلف أنواع التوابل والبهارات حتى شهر رمضان المبارك القادم 2020 نظرا لتوافر مخزون منها على الأراضى المصرية أخذا فى الاعتبار نمو الطلب على التوابل والبهارات بنسبة 30% خلال شهر رمضان الكريم مع عدم ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.