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اليونيسيف: وفاة 120 طفلاً سودانيًا يوميًا بسبب سوء التغذية

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 08:18 م
اليونيسيف: وفاة 120 طفلاً سودانيًا يوميًا بسبب سوء التغذية سوء التغذية
كتب محمد جمال

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أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " أن هناك أكثر من 38% من الأطفال دون سن الخامسة فى السودان مصابون بصغر الحجم (قصر القامة مقارنة بأعمارهم)، حوالى 17% منهم يعانون من نحول البنية (أشد نحولاً مقارنة بأطوالهم)، ويموت نحو 120 طفلاً كل يوم بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة، 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن حوالى مليون طفل سودانى تعرضوا للتشرد فى عام 2019م، بينما ظل 3.6 مليون طفل خارج المدارس، معظمهم فى المناطق المتضررة من النزاع.

 

وأبانت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، فى تصريح لها فى ختام زيارتها إلى السودان التى استمرت على مدار ثلاثة أيام، أن السودان يشهد لحظة تاريخية مضيفة أنه من الملح وضع حقوق الأطفال فى صلب جدول الأعمال الوطني، مؤكدةً على ضرورة إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال، بما فى ذلك تقوية العمل ضد سوء التغذية، ومعالجة أزمة التعليم، وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الأطفال والشباب.


سوء التغذية

السودان

اليونيسيف

نقص التغذية

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