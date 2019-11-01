"الكيماويات" يتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة 7.5% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الكيماويات، قائمة القطاعات المرتفعة ب البورصة المصرية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 7.5%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 5.8%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 4.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.3%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.7%.

كما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.5%، فقطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، فيما تراجع وحيداً قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%.