العمليات المشتركة العراقية: لدينا معلومات عن زعيم داعش الجديد

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كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن امتلاكها معلومات أولية عن زعيم "داعش" الجديد، وهو أبو إبراهيم الهاشمى القرشى.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجى -حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "الأجهزة العراقية المختصة لديها معلومات أولية عن زعيم تنظيم داعش الجديد... فنحن نمتلك قاعدة بيانات لبعض الإرهابيين من المقربين من البغدادى".



وأضاف "أبو إبراهيم الهاشمى القرشى لم يكن من ضمن المقربين إلى البغدادي"، مشيرا إلى أنه يعتبر من الخط الثالث، وهو عراقى الأصل، لكن ترشيحه تم بسبب أن أغلب قيادات داعش المقربة من البغدادى قتلت فى الغارة الجوية الأخيرة.

وتابع أن "تنظيم داعش استخدم كنية جديدة غير معروفة لزعيمه، حتى لا يتم كشف هويته كما حصل مع البغدادي، ويكون مراقبا ومتابعا"، لافتا إلى أننا فى الأيام المقبلة سوف تتوفر لدينا معلومات كافية وكثيرة عن هذا الإرهابي.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن - فى وقت سابق - مقتل أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى فى عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية فى سوريا.