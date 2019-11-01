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الزراعة: ارتفاع صادرات العنب إلى 113 ألف طن

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 01:27 م
الزراعة: ارتفاع صادرات العنب إلى 113 ألف طن عنب
كتب عز النوبى

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 كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بـ "وزارة الزراعة" ، عن ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب، إلى 113 ألف و52 طن بينما سجل العام الماضى فى نفس التوقيت 100 ألف و 967 طن أى بزيادة تقترب من 13 ألف طن منذ بدء موسم تصدير المحصول وحتى 23 من الشهر الماضى ، وجارى الشحن والتصدير.

وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات "اليوم السابع "، إن ارتفاع صادرات العنب بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة ، بالإضافة الى تطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، لافتا الى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر،كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 


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