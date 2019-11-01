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الرجفان الأذينى يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الحادة.. اعرف السبب

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 04:00 م
الرجفان الأذينى يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الحادة.. اعرف السبب ألم-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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القلب الطبيعي  يستمر نشاطه الكهربائي بطريقة منظمة ويمتد من الأذين إلى البطينين، وقد يعانى بعض الأشخاص فجأة من عدم انتظام ضربات القلب وما يصاحبها من العديد من المشاكل، فى هذه الحالة يجب البحث عن الرجفان الأذيني .
 
ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فى حالة الرجفان الذينى يحدث النشاط الكهربائي بطريقة غير منظمة بدلاً من أن يكون متسلسلاً، يعكس الخط غير المنتظم في مخطط القلب الكهربائي على اليمين النشاط الكهربائي غير المنظم الذي ينتج الخطوط المتموجة الدقيقة (الرجفان).
 
والرجفان الأذيني وغالبًا ما يطلق عليه AFib أو AF ، هو النوع الأكثر شيوعًا في عدم انتظام ضربات القلب، يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما ينبض القلب ببطء شديد أو سريع جدًا أو بطريقة غير منتظمة. 
 
عندما يكون الشخص مصابًا بالرجفان الأذينى،  يكون الضرب الطبيعي في الغرف العلوية للقلب (الأذينين) غير منتظم ، ولا يتدفق الدم أيضًا كما ينبغي من الأذينين إلى الغرف السفلية للقلب (البطينين) .
 

حقائق هامة عن حاله الرجفان الأذينى:

 
ما يقرب من 2 ٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة لديهم رجفان أذينى، في حين أن حوالي 9 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة أو أكبر يعانون من نفس الحالة.
 
لأن حالات الرجفان الاذينى تزداد مع تقدم العمر وتعيش النساء عمومًا أطول من الرجال ، فإن النساء أكثر من الرجال يعانين من هذه الحالة. 

أعراض تؤكد الاصابة بالرجفان الأذينى: 

بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يعرفون أن لديهم وليس لديهم أي أعراض، ولكن أبرز المشاكل التى تحدث بسببه هى:
عدم انتظام ضربات القلب، خفقان القلب أو الشعور برفرفة، الدوار، التعب الشديد، ضيق في التنفس، الم فى الصدر. 
مرض الرجفان الذينى  يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية من أربع إلى خمس مرات، والسكتات الدماغية الناجمة عن مضاعفات عدم انتظام ضربات القلب  تميل إلى أن تكون أكثر حدة من السكتات الدماغية مع الأسباب الكامنة الأخرى.
 

طرق علاج الرجفان الأذينى: 

الأدوية للسيطرة على إيقاع القلب ومعدل الضربات.
دواء لتخفيف الدم لمنع تكون جلطات الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
الجراحة.
نمط الحياة الصحي .
 
 
 
 

الرجفان الاذينى

اعراض الرجفان الاذينى

امراض القلب

عدم انتظام ضربات القلب

السكته الدماغيه

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