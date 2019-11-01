البحوث الزراعية: دورات تدريبة للمحاصيل السكرية للنهوض بالبنجر

ينظم معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بـ"وزارة الزراعة"، دورات تدريبة مكثفة ينظمها المعهد حول "النهوض بمحصول بنجر السكر" بمختلف المحافظات، تبدأها بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية خلال الفترة من 3 إلى 7 من الشهر الجارى، وذلك برعاية الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أيمن عش مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدورة ستتناول أهم المعاملات الزراعية التى تؤدى لوصول عدد النباتات فى وحدة المساحة للمستوى الأمثل والذى سينعكس على زيادة الإنتاجية الرأسية للفدان و كذلك المعاملات الزراعية التى تؤدى لزيادة جودة الجذور التصنيعية و رفع محتواها من السكر و أيضا اهم الأمراض والآفات التى تصيب محصول بنجر السكر و كيفية الوقاية منها و التقليل و الحد من أضرارها الاقتصادية و استخدام أحدث الأساليب فى المكافحة المتكاملة وإدارة المحصول.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم شباب الباحثين و الاخصائيين الزراعين و مسئولى المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالشرقية، وذلك للتدريب والارتقاء بمستواهم فى إدارة المحصول للوصول لأعلى إنتاجية له كما ونوعا.