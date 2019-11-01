الاتصالات: تحسن جودة المكالمات بفودافون واتصالات..وتميز لأورنج وWE فى البيانات

كتبت هبة السيد

أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى ل تنظيم الاتصالات ، تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر.

وأظهر التقرير، تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضى لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسى ومحاور وأماكن استراتيجية، حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وأوضح التقرير، قياسات شهر سبتمبر ما يلى، بالنسبة لنتائج تقييم الخدمات الصوتية لشهر سبتمبر، فأنه لوحظ تحسن فى معيار جودة المكالمات لشركتى فودافون واتصالات، حيث انخفض عدد المناطق الإجمالية التحاسبية (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل معيار جودة المكالمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية منتهكة لمعايير الجودة) فى شهر أغسطس إلى عدد (4) مناطق (18 منطقة تفصيلية ) فى شهر سبتمبر، ولشركة اتصالات انخفض العدد من (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)الى (14) منطقة (42 منطقة تفصيلية)، ولشركة أورانح ظل العدد (22) منطقة (39 منطقة تفصيلية) الى (٢٢) منطقة ( 43 منطقة تفصيلية).

وتتركز مشاكل عدم بدء المكالمات فى القاهرة والجيزة لشركة we، ومناطق الجيزة والصعيد لشركة اتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، ومناطق القاهرة والدلتا لشركة فودافون.

أما نتائج تقييم خدمات البيانات لشهر سبتمبر، فأن التقرير، أظهر أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we فى معظم انحاء الجمهورية وتميز ملحوظ لشركة اورانج فى سرعة تحميل البيانات، كما أظهر التقرير أيضا زيادة المناطق المتأثرة لعدم بدء الاتصال بالأنترنت اثناء تحميل ورفع البيانات لشركة اتصالات.

وفى إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات فى جميع أنحاء مصر ومساعدتهم فى الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات فى مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ويعكس التقرير الوضع الحقيقى لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التى تم رصدها فى التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفى حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.