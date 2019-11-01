الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المرشحين لدورة تنمية المهارات الإعلامية

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الأئمة المرشحين للمقابلة النهائية للمجموعة الثالثة لدورة تنمية المهارات الإعلامية ، وستكون المقابلة الاثنين المقبل فى الساعة الثالثة عصرا بديوان عام الوزارة، مؤكدة أنه يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية ، وسُبل التواصل العصري الحديث ، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر ، وصقل المهارات الإعلامية لديهم.

1. سمير محمد صابر سليم دمياط

2. محمد عبدالستار عبدالرحمن البري الجيزة