الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المرشحين لدورة تنمية المهارات الإعلامية

1. سمير محمد صابر سليم دمياط
2. محمد عبدالستار عبدالرحمن البري الجيزة
3. عبدالله عادل الصاوي أحمد بدر الإسكندرية
4. على أحمد حسن سيد الوادي الجديد
5. محمد فكيه السيد سهيل كفر الشيخ
6. محمد محمد صدقي عبدالكريم الشرقية
7. وليد كمال علي عطية الفقي البحيرة
8. عبدالمجيد أبوبكر عبدالمجيد أسيوط
9. فهمي أحمد فهمي عبدالعزيز المنيا
10. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط
11. عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي القليوبية
12. أنس أبوالمجد عبداللطيف محمد الشرقية
13. أحمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة
14. محمد على محمد الشاذلي جنوب سيناء
15. عمر أحمد يوسف مدني أسوان
16. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي الإسماعيلية
17. أشرف حربي عبدالفتاح شعبان القاهرة
18. أحمد محمد عبدالعال عبدالحميد الشرقية
19. حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة
20. مصطفي محمد مصطفي عبدالله كفر الشيخ
21. ناصر عبدالأعلى عطية حسن الشرقية
22. محمد عبدالحميد أمين عبدالجواد بني سويف
23. بسيوني فوزي قطب القطري البحيرة
24. أحمد محمد حسين إبراهيم مريم الشرقية
25. محمد محمد عبدالمنعم علوان الغربية
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