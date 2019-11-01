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الأنبا باخوميوس: التعليم الكنسى أهم ملامح العمل الرعوي بإيبراشية البحيرة

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:23 م
الأنبا باخوميوس: التعليم الكنسى أهم ملامح العمل الرعوي بإيبراشية البحيرة كلية الدراسات اللاهوتية
سارة علام

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بدأت أمس الخميس الدراسة بكلية جديدة للدراسات اللاهوتية افتتحها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الأسبوع الماضى إذ تعتبر فرعًا  جديدًا لكلية القديس أثناسيوس الرسولى الإكليريكية التابعة لكنائس البحيرة.

وقال الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية أن التعليم هو أحد الملامح الرئيسية للعمل الرعوى داخل الإيبارشية، ونظرًا للاتساع الجغرافى للإيبارشية احتاجت إلى فروع للإكليريكية، فتم افتتاح فرع بمرسى مطروح وبمدينة السادات وبعدها افتتحنا فرعها الجديد بكنج مريوط.

الأنبا باخوميوس هو مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وشغل منصب قائممقام الكنيسة باعتباره أكبر المطارنة سنًا فى الفترة ما بين الباباوين شنودة وتواضروس.

تقع الكلية الجديد بكاتدرائية السيدة العذراء والشهيد مارمينا بكنج مريوط وتستهدف خدمة منطقة الصحراء.

 


انبا باخوميوس

البحيرة

كنج مريوط

كلية لاهوت

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