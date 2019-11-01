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الأزهر يعلن عن ترقية عدد من معلميه للوظائف الأعلى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 07:37 م
الأزهر يعلن عن ترقية عدد من معلميه للوظائف الأعلى مشيخة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت الإدارة العامة للشئون الوظيفية عن ترقية عدد 109 من معلمي الأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، للوظيفة الأعلى (وظائف مختلفة)، واستوفوا الشروط والضوابط التي نص عليها القانون رقم (156) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 

 
وكان  وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، قد اعتمد أكبر حركة ترقيات لمعلمي الأزهر الشريف في يوليو الماضي، وشملت ترقية 61570 معلمًا ومعلمةً بنسبة تصل إلى 40% من عدد المعلمين العاملين بالأزهر الشريف، ممن اجتازوا الدورة التأهيلية بالأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين. 
 
كما تم إجراء حركات الترقية للوظيفة الأعلى لدفعتين أخريين للسادة المعلمين الذين استوفوا الشروط والضوابط التي نص عليها القانون خلال الفترة السابقة ، وتم إضافتهم لقواعد البيانات. 
 
 وتضمنت قرارات الترقية جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني، والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، لمن استوفى شروط الترقية منهم؛ وهى: أن يكون على رأس العمل، وإتمام المدة اللازمة للترقية وهي خمس سنوات فعلية من تاريخ التسكين أو تاريخ الدرجة الأدنى على قانون 156 لسنة 2007، بالإضافة إلى استيفاء ملف التدريب وشروط الترقية من قبل الأكاديميَّة المهنيَّة للمعلمين.
 
 
 
 
 

الازهر الشريف

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