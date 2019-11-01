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ارتفاع أسعار النفط بسبب تقدم مباحثات اتفاق التجارة الأمريكى الصينى

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:33 م
ارتفاع أسعار النفط بسبب تقدم مباحثات اتفاق التجارة الأمريكى الصينى معمل تكرير نفط
لندن – رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل مؤشرات على إحراز تقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش مفاجئ لأنشطة التصنيع فى بكين.
 
وارتفع خام الياس العالمى برنت 25 سنتا إلى 59.87 دولار للبرميل، لكنه يظل متجها صوب التراجع بنحو 3.4% فى الأسبوع ،  وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 31 سنتا إلى 54.49 دولار لبرميل مما سيُبقى الخام بصدد تكبد خسائر أسبوعية تزيد عن 3.8%.
 
وأظهر مسح أجرته رويترز ، أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط فى العامين الجارى والقادم، وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت فى المتوسط 64.16 دولار للبرميل فى 2019 و62.38 دولار للبرميل فى العام القادم.
 
وخلص مسح آخر لرويترز ، إلى أن إنتاج أعضاء أوبك تعافى فى أكتوبر من أدنى مستوى فى 8 سنوات، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات فى سبتمبر على بنيتها التحتية على تراجع فى الإكوادور وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمى بشأن الإمدادات.
 
وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمى وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس اليوم إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجارى مع الصين تبدو فى صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر تشرين الأول.
 

اسعار النفط

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النفط

ربنت

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