أول مؤرخ يحصل على جائزة نوبل.. 10 معلومات عن تيودرو مومسن فى ذكرى رحيله

تمر اليوم الذكرى الـ116 على رحيل الكاتب وعالم الآثار والصحفى والمؤرخ الألمانى تيودور مومسن، الذى يعتبر المؤرخ الوحيد الذى حصل على جائزة نوبل.
ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المؤرخ تيودرو مومسن فى ذكرى رحيله كما يلى:
- ولد تيودرو مومسن فى 30 نوفمبر 1817.
- درس مومسن فى جامعة كيل وتخصص فى التاريخ والحقوق والفيلولوجيا.
- رغم إعجاب تيودور بالتاريخ إلا أنه كان صديقا للأدباء خاصة الشاعر تيودور شتورم.
- وفى عام 1843 نشر كتابه الأول فى القانون تحت عنوان "مسائل قانونية فى الكتابة وحقوق المؤلف"، ثم نشر كتابين حول القانون الرومانى العام.
- تم ضمه بعد ذلك إلى أكاديمية العلوم البروسية وانتقل بين بلاده وإيطاليا وفرنسا.
- عاد تيودور إلى بلاده عقب اندلاع ثورة 1848 فى فرنسا ثم عمل صحفيًا ومدرسًا للقانون المدنى فى الجامعة.
- عينته جامعة برلين أستاذا للتاريخ الرومانى.
- أصبح مومسن عضوًا فى البرلمان ثلاث مرات.
- حصل مومسن على جائزة نوبل عام 1902 ويعتبر أول مؤرخ يحصل عليها.
- توفى تيودرو مومسن فى مثل هذا اليوم 1 نوفمبر 1903 عن عمر ناهز 86 عامًا.
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