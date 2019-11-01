أول مؤرخ يحصل على جائزة نوبل.. 10 معلومات عن تيودرو مومسن فى ذكرى رحيله

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الذكرى الـ116 على رحيل الكاتب وعالم الآثار والصحفى والمؤرخ الألمانى تيودور مومسن، الذى يعتبر المؤرخ الوحيد الذى حصل على جائزة نوبل.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المؤرخ تيودرو مومسن فى ذكرى رحيله كما يلى: