أمراض قد تصيبك أثناء الحمل أبرزها السكر والبواسير

كتبت فاطمة ياسر

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها الكثير من النساء، فيحدث لها العديد من التغييرات الجسمانية والنفسية، وتتعرض البعض خلال هذه الفترة الحساسية بالنسبة لها لبعض المشاكل الصحية، نتيجة لوجود هرمون الحمل، أو قابلية الجسم.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأمراض التي تتعرض لها النساء خلل فترة الحمل، وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-نتيجة لضغط الجنين في الأشهر الأخيرة علي الحوض يتسبب في هذا الأمر الضغط على الأوردة المتواجدة في فتحة الشرج والمستقيم، أو نتيجة لإصابتها بالإمساك المزمن الناتجة عن ارتفاع هرمونات الحمل، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالبواسير.

-تصاب بعض النساء بسكر الحمل، هذا لا يعني أنها مريضة سكر، ولكن هذا الأمر يكون عرضي بعض الشيء، وليس طوال حياتها فبعد الولادة يختفي هذا المرض، ولكن يتطلب قياس نسبته بشكل دائم تصاب خلال فترة الحمل وتنظيمه من خلال اتباع بعض العادات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تنظيمه كالمشي ومتناول الأطعمة الصحية.

-تتعرض بعض الحوامل للشعور بعدم انتظام ضربات القلب، والصداع الشديد ومشاكل في الرؤية، وعند قياس ضغط الدم تكتشف أنه مرتفع، وفي هذه الحالة تتعرض حياتها وحياة الجنين للخطر لأن الدم لم يصل له بشكل جيد والغذاء أيضا وهذا الأمر يتسبب في حدوث مشاكل في نموه، ولذا يجب المتابعة باستمرار مع ضرورة تنظيم نسبته تجنبا لحدوث نزيف وتتعرض حياتها للخطر وتفقد الجنين.