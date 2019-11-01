سوبر كورة
Ads
الجمعة، 01 نوفمبر 2019 09:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

أمراض قد تصيبك أثناء الحمل أبرزها السكر والبواسير

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 05:00 ص
أمراض قد تصيبك أثناء الحمل أبرزها السكر والبواسير حمل ـ أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها الكثير من النساء، فيحدث لها العديد من التغييرات الجسمانية والنفسية، وتتعرض البعض خلال هذه الفترة الحساسية بالنسبة لها لبعض المشاكل الصحية، نتيجة لوجود هرمون الحمل، أو قابلية الجسم.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأمراض التي تتعرض لها النساء خلل فترة الحمل، وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-نتيجة لضغط الجنين في الأشهر الأخيرة علي الحوض يتسبب في هذا الأمر الضغط على الأوردة المتواجدة في فتحة الشرج والمستقيم، أو نتيجة لإصابتها بالإمساك المزمن الناتجة عن ارتفاع هرمونات الحمل،  وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالبواسير.

-تصاب بعض النساء بسكر الحمل، هذا لا يعني أنها مريضة سكر، ولكن هذا الأمر يكون عرضي بعض الشيء، وليس طوال حياتها فبعد الولادة يختفي هذا المرض، ولكن يتطلب  قياس نسبته بشكل دائم تصاب خلال فترة الحمل وتنظيمه من خلال اتباع بعض العادات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تنظيمه كالمشي ومتناول الأطعمة الصحية.

-تتعرض بعض الحوامل للشعور بعدم انتظام ضربات القلب، والصداع الشديد ومشاكل في الرؤية، وعند قياس ضغط الدم تكتشف أنه مرتفع، وفي هذه الحالة  تتعرض حياتها وحياة الجنين للخطر لأن الدم لم يصل له بشكل جيد والغذاء أيضا وهذا الأمر يتسبب في حدوث مشاكل في نموه، ولذا يجب المتابعة باستمرار مع ضرورة تنظيم نسبته تجنبا لحدوث نزيف وتتعرض حياتها للخطر وتفقد الجنين.

 


الحمل

امراض تصاب بها الحامل

الحامل والامراض المعرضه لها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

س وج.. ما هو الحمل الغزلانى وما هى أعراضه؟

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 08:00 ص

ما العلاقة بين الحمل وارتفاع ضغط العين وجفافها؟

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 07:00 م

لهذا السبب الحمل يزيد من خطر إصابة السيدات بتجلط الدم خمسة أضعاف

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 03:00 م

س وج..كل ما تريد معرفته عن الإصابة بحساسية الحمل

الخميس، 24 أكتوبر 2019 08:00 ص

انخفاض هرمون المشيمة أثناء الحمل يزيد من فرص إصابة الطفل بالتوحد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 06:00 ص

قريبًا.. اكتشاف خطر تسمم الحمل باستخدام هاتف ذكى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

الأرصاد الفرنسية تحذر من العاصفة "إيملى" تصل سرعتها إلى 130 كم/ساعة

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

اسما شريف منير تغلق حسابها بـ فيسبوك بعد انتقادها للشيخ الشعراوى

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

"سلم على الشهداء اللى معاك".. جنازة مهيبة لشهيد الواجب فى قنا.. الآلاف يودعون جثمان رئيس مباحث قوص.. الأهالى يهتفون: "لا إله إلا الله..الشهيد حبيب الله"..ويؤكدون: كان حريصا على تطهير المركز من العناصر الإجرامية

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

فيديو.. النصر للكيماويات الوسيطة.. طاقة أمل وحياة للمنتجات الاستراتيجية بالدولة

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

تريزيجيه يحذر من خطورة محمد صلاح ويؤكد: سنواجه ليفربول من أجل الفوز

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

موجز 1.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها بقيمة 515 مليون دولار

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر التاسع

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

شاهد فى دقيقة.. تعرف على مواصفات أسئلة امتحانات أولى ثانوى لطلاب الدمج

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

طاقم تحكيم نسائى يدير مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإحلال والتجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة