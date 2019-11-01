أسقف جنوب ألمانيًا يلحق كاهنًا جديدًا بالدير لإعداده 40 يومًا

القس الجديد قبل رسامته هو الشماس المهندس بيشوى جورجي وسيخدم بكنيسة كوبلنز جنوب ألمانيا

وقد تمت صلاة الرسامة الأسبوع الماضي بدير القديس الأنبا انطونيوس بكليفرباخ، جنوب ألمانيا.

وفقا للوائح الكنيسة الأب الكاهن يقصد به المختص الذى وضعت عليه اليد من قبل الرئاسة الدينية، والتى نال بها درجة القسيس أو من سينال رتبة القمصية وفقا لعقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو ما يسمى بسر "الكهنوت".

أما القس يقصد به الشخص الذى نال سر الكهنوت المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليقوم بخدمة الأسرار المقدسة والعمل الطقسى والرعوى والتعليمى حسب متطلبات العمل الكهنوتى بالكنيسة.