أسقف جنوب ألمانيًا يلحق كاهنًا جديدًا بالدير لإعداده 40 يومًا

أما القس يقصد به الشخص الذى نال سر الكهنوت المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليقوم بخدمة الأسرار المقدسة والعمل الطقسى والرعوى والتعليمى حسب متطلبات العمل الكهنوتى بالكنيسة.
أسقف جنوب ألمانيًا يلحق كاهنًا جديدًا بالدير لإعداده 40 يومًاالجمعة، 01 نوفمبر 2019 03:28 م
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أما القس يقصد به الشخص الذى نال سر الكهنوت المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليقوم بخدمة الأسرار المقدسة والعمل الطقسى والرعوى والتعليمى حسب متطلبات العمل الكهنوتى بالكنيسة.
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