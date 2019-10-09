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CNN: سنغافورة تتفوق على الولايات المتحدة كاقتصاد أكثر تنافسية فى العالم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:43 م
CNN: سنغافورة تتفوق على الولايات المتحدة كاقتصاد أكثر تنافسية فى العالم سنغافورة
كتبت نهال طارق

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تصدرت سنغافورة قائمة مؤشر الاقتصاد الأكثر تنافسية فى العالم لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، لتحتل مكانة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

بحسب ما نشر فى موقع شبكة "سى أن ان" الأمريكية، أفاد المؤشر والذى يقيس المشهد التنافسى ويقيس العوامل المختلفة التى تؤثر على الاقتصاد مثل الاستقرار الكلى والبنية التحتية وسوق العمل والقدرة على الابتكار، أن سنغافورة تفوقت على الولايات المتحدة التى تملك أكبر اقتصاد فى العالم ودفعتها إلى المركز الثانى هذا العام من حيث التنافسية، حيث حققت المدينة الآسيوية أفضل الدرجات فى سوق العمل والنظم المالية والخدمات الصحية.

 

ورغم خسارة أمريكا لمكانتها كاقتصاد أكثر تنافسية إلا أنها مازالتالأفضل من ناحية قوة الابتكار. وقدمت كل من سنغافورة وفيتنام أداء جيدا هذا العام بفضل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وذكر التقرير، أن الدولتين الأسيويتين استفادتا من التوتر التجارى العالمى من خلال التنوع فى السلع المصدرة حيث صنفت فيتنام فى المرتبة 67 من ضمن 137 لتتقدم 10 مراكز عن العام الماضي.

 

ووفقا للتقرير ارتفعت واردات الولايات المتحدة من فيتنام إلى 36% فى الأشهر الخمسة الأولى حيث تقوم الشركات بنقل نشاطها الصناعى من الصين إلى فيتنام لتجنب التعريفات الجمركية والإجراءات الجديدة.

 

اعتمدت سنغافورة على الصادرات معتبرة الصين أكبر شريك تجارى لها.

 

وخفضت سنغافورة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى بعد الانخفاض الكبير فى النشاط الاقتصادى الذى شهدته فى الربع الثانى من العام، وهو ما يعطى اشارات باتجاهها إلى تحقيق أقل معدلات نمو منذ الأزمة العالمية عام 2009.

 

وجاءت هونج كونج وهولندا وسويسرا فى المراكز الخمسة الأولى، حيث تقدمت هونج كونج 4 مراكز عن العام الماضى رغم الأزمات السياسية التى تمر بها. وحذر تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى من أن التوترات السياسية تزيد من الأزمات الاقتصادية وانخفاض معدلات الانتاج.


سنغافورة

امريكا

اقتصاد عالمي

المنتدى الاقتصادي العالمي

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