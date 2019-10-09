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97 % نمو تجارة دبى الخارجية بتقنية المعلومات فى 10 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:57 م
97 % نمو تجارة دبى الخارجية بتقنية المعلومات فى 10 سنوات
وكالات

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أظهرت احصائيات أصدرتها جمارك دبي ، أن دبي ضاعفت تجارتها الخارجية في قطاع تقنية المعلومات، خلال السنوات العشر الماضية مع وصول نسبة النمو المحققة في التجارة، بهذا القطاع بين العامين 2009 و2018 إلى 97%، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية بتقنية المعلومات في العام 2018 نحو 231 مليار درهم، مرتفعة من 117 مليار درهم في العام 2009.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبة النمو في تجارة دبي بتقنية المعلومات نحو 3% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 لتصل قيمتها إلى 118 مليار درهم مقابل 114 مليار درهم، وقد بلغت قيمة الواردات في النصف الأول من العام الحالي 60 مليار درهم وبلغت قيمة الصادرات 875 مليون درهم محققة نمواً بنسبة 15%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 57 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 8%.

وتتقدم الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي ، في التجارة بقطاع تقنية المعلومات بقيمة 32 مليار درهم تليها فيتنام ثانية بقيمة 15 مليار درهم ثم السعودية بقيمة 9 مليارات درهم.

وتتصدر أجهزة الهواتف الذكية والخلوية، تجارة دبي الخارجية بقطاع تقنية المعلومات وأجهزة الاتصال حيث تبلغ قيمة التجارة بهذه الأجهزة 66.6 مليار درهم تليها أجهزة الكمبيوتر المحمول بقيمة 9 مليارات درهم ثم قطع غيار الهواتف بقيمة 2.8 مليار درهم، تتبعها وحدات لتخزين المعلومات بقيمة 1.7 مليار درهم وأجهزة التلفاز الذكية بقيمة 1 مليار درهم.

وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح: تعد تجارة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات من أهم المكونات الحيوية التي تحرك عجلة التجارة العالمية وتؤثر في مستوى نموها، ولذلك نعمل على أن نقدم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية للشركات العالمية التي تقود صناعة وتجارة تقنية المعلومات، ونطبق أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية في التسهيلات المقدمة لهذا القطاع لتلبية متطلباته بسرعة الإنجاز عبر تمكينه من الوصول العاجل إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".


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