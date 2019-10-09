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7 فوائد يحملها زيت الزعتر إلى جسمك.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:00 ص
7 فوائد يحملها زيت الزعتر إلى جسمك.. تعرف عليها الزعتر
كتبت هند عادل

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الزعتر من الأعشاب التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان، يحتوي زيت الزعتر على خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم يشيع استخدامه في الأطعمة ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة ويمكن أيضا أن يكون أحد مكونات غسول الفم.

ووفقا لموقع " healthline" هناك العديد من الدراسات التي تدعم قدرة زيت الزعتر الأساسي على تقليل أو القضاء على البكتيريا التي تنقلها الأغذية، ودعم صحة القلب، والتخفيف من الالتهابات في الجسم، من بين فوائد أخرى.

يحتوي زيت الزعتر على العديد من المركبات التي لها فوائد صحية، هذه المركبات تشمل:


 

الثيمول، ينالول، سينيول، كافور، بورنيول.

ولهذه المركبات فوائد هامة في الاستخدامات المختلفة لزيت الزعتر وهى:
 

1. حب الشباب
 

زيت الزعتر فعال في الحد من البكتيريا المسببة لحب الشباب على الجلد

2. العلاج تساقط الشعر
 

زيت الزعتر الممزوج بالزيوت الأساسية الأخرى ، قد يستخدم كعلاج لمنع تساقط الشعر.

 

3. سرطان الثدي
 

وجدت دراسة أولية أن مستخلص الزعتر البري قد يظهر في النهاية في مكافحة سرطان الثدي .

4. السعال والتهابات الجهاز التنفسي
 

محتوى الثيمول في زيت الزعتر له خصائص مضادة للتشنج، كما يمكنه الحد من السعال وتقليل مدة التهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد.

 

5. المواد الحافظة الغذائية
 

زيت الزعتر فعالا في القضاء على البكتيريا والفطريات ذات الصلة بالأغذية بما في ذلك السالمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية.

6. أمراض القلب
 

زيت الزعتر عاملًا فعالًا مضادًا للالتهابات ولديه قدرات قلبية ، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

7. صحة الفم
 

تم توثيق آثار ثيمول المضادة للالتهابات في العديد من الدراسات، الثيمول في زيت الزعتر فعال في الحد من الالتهابات والعدوى.


الزعتر

زيت الزعتر

فوائد زيت الزعتر

فوائد زيت الزعتر الصحية

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