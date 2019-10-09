7 أسباب لقبول التماس إعادة نظر الأحكام الانتهائية.. تعرف عليها

كتب أحمد الجعفرى

يحق للخصوم التقدم بالتماس لإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وذلك وفقًا للمادة 241 من قانون المرافعات.



وهناك حالات معينة للتقدم بطلب الالتماس وقبوله يرصدها "اليوم السابع":

إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.

إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى، فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.