أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

اليوم السابع يقدم عرضاً لأبرز 5 معلومات عن لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان، التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

أولاً: تم مد الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير 15 يوماً، على أن تنتهى 22 من الشهر الجارى

ثانياً : تشمل الجهود تنشيط التحصين لمرض طاعون المجترات الصغيرة وتوعية الأهالى بأهمية هذا المرض وخطورته على الأغنام والماعز

ثالثاً: تضمنت الجهود أعمال تحصين الأغنام من بيت لبيت

رابعاً جهود التحصين تتم على مستوى الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان

خامساً: تشمل القوافل الطبية البيطرية القيام بالعديد من الخدمات