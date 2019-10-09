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5 معلومات عن لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:00 ص
5 معلومات عن لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان تحصين الماشية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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اليوم السابع يقدم عرضاً لأبرز 5 معلومات عن لجان التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان، التى تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

أولاً: تم مد الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير 15 يوماً، على أن تنتهى 22 من الشهر الجارى

ثانياً : تشمل الجهود تنشيط التحصين لمرض طاعون المجترات الصغيرة وتوعية الأهالى بأهمية هذا المرض وخطورته على الأغنام والماعز

ثالثاً: تضمنت الجهود أعمال تحصين الأغنام من بيت لبيت

رابعاً جهود التحصين تتم على مستوى الإدارات البيطرية الستة التابعة لمحافظة أسوان 

خامساً: تشمل القوافل الطبية البيطرية القيام بالعديد من الخدمات


اغنام

لجان تحصين

المجترات الصغيرة

بيطري اسوان

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