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5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:30 ص
5 انتهاكات مارسها "تنظيم الحمدين" ضد قبيلة الغفران القطرية.. تعرف عليها تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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تعد قضية الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد القبائل القطرية، أحد أبرز الملفات التى تؤكد حجم القمع الذى تشهده قطر، ولعل أبرز تلك الانتهاكات هى التى يمارسها تميم بن حمد أمير قطر ضد قبيلة الغفران القطرية.

ويستعرض اليوم السابع أبرز 5 انتهاكات مارسها النظام القطرى ضد تلك القبيلة:

 
- تجريد 6000 مواطن قطرى من عائلة الغفران من جنسيتهم.
 
- تعرض أهالى قبيلة الغفران المقيمون داخل قطر لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع معارضتهم لتميم.
 
- تهديد النظام القطرى لأفراد قبيلة الغفران بالمنع من الزواج وتكوين الأسرة والتملك حال تواصلهم مع الإعلام الخارجى.
 
- سحب الجنسية من شيخ قبيلة الغفران طالب بن لاهوم بن شريم المرى و55 شخصاً آخرين عام 2017 لرفضهم سياسات قطر.
 
- فرض قيود على قبيلة الغفران فى فتح الحسابات المصرفية، والحصول على رخص القيادة.

 


تميم بن حمد

قطر

قبيله الغفران

النظام القطرى

اخبار

انتهاكات قطر

اليوم السابع بلس

تنظيم الحمدين

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