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130 مسرحى يشاركون بمهرجان الصعيد المسرحى الرابع فى أسيوط

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:06 م
130 مسرحى يشاركون بمهرجان الصعيد المسرحى الرابع فى أسيوط عرض مسرحى - أرشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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استقبلت لجان مهرجان الصعيد المسرحى الرابع الذى تنظمه جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين نحو 130 مسرحى منهم نحو 100 مسرحى من شباب فرق المسرح الحر بالصعيد إلى جانب نحو 30 خبيرا فى مجال المسرح من القاهرة ومحافظات أخرى.

 

وأشار المخرج أسامة عبدالرؤوف المدير الفنى للمهرجان الذى يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتقام فعالياته فى قصر ثقافة أسيوط إلى عرض مسرحية "الإنسان الطيب" لفرقة خربشة ومسرحية "غرفة بلا نوافذ" لفرقة كواليس مساء الخميس، بينما تعرض مسرحية "طرح افتراضي" لفرقة اناكوندا ومسرحية "دائرة الهوامش" لفرقة فاتنازيا ومسرحية "تغريبة" لفرقة ابداع البحر الأحمر مساء الجمعة فى حين تعرض مسرحية "أوضة الفيران" لفرقة تياترو الوادى وفرقة العرايس لفرقة ويكيبديا مساء السبت وجميع العروض على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

 

وتتنافس العروض المشاركة على مسابقة المهرجان الرسمية التى تتضمن أفضل عرض فى فى ثلاث مراكز هى الأول والثانى والثانى بالإضافة إلى أفضل تمثيل وإخراج بينما يكرم المهرجان هذا العام المخرج الكبير حسن الجريتلى الذى يتم تنصيبه كضيف شرف للمهرجان والذى يتم برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى بينما تحمل اسم دورة المهرجان لهذا العام الكاتب الكبير الراحل "ألفريد فرج".

 

 


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