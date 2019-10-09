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11 طريقة لمنع الإصابة بالفشل الكلوى.. السيطرة على السكر والضغط أهمها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص
11 طريقة لمنع الإصابة بالفشل الكلوى.. السيطرة على السكر والضغط أهمها الفشل الكلوى
كتبت هند عادل

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الكلية لها دور هام في الجسم لتصفيته من النفايات والسوائل الزائدة من الدم حتى يمكن إزالتها وخروجها عن طريق البول، عندما تتوقف الكليتان عن العمل ولم يعد بإمكانهما القيام بعملهما، يطلق عليه الفشل الكلوي.

ارتفاع ضغط الدم والسكر هما أكثر الأسباب شيوعًا لفشل الكلى، ووفقا لما ذكره موقع" healthline"، وهناك العديد من نصائح الوقاية ترتبط بإدارة هذين السببين.

1. إدارة نسبة السكر في الدم

مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي هذا مجرد سبب واحد لإدارة نسبة السكر في الدم.

2.  ضغط الدم
 

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الفشل الكلوي.

3. الحفاظ على وزن صحي
 

السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالظروف المرتبطة بفشل كلوي مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

4. أكل نظام غذائي صحي للقلب
 

اتباع نظام غذائي صحي للقلب وهو نظام يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والكوليسترول وغني بالألياف والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات يساعد على منع زيادة الوزن.

 

5. تقليل تناول الملح


يرتبط تناول الكثير من الملح بارتفاع ضغط الدم.

6. شرب كمية كافية من الماء
 

يقلل الجفاف من تدفق الدم إلى الكليتين، مما قد يؤدي إلى تلفهما.

7. الحد من الكحول
 

الكحول يزيد من ضغط الدم، السعرات الحرارية الزائدة فيه يمكن أن تجعل الجسم يكتسب وزناً إضافيا أيضا.

8. لا تدخن
 

التدخين يقلل من تدفق الدم إلى الكليتين، أنه يضر وظائف الكلى في الأشخاص الذين يعانون من أو بدون مرض الكلى.

 

9. الحد من تناول المسكنات
 

في الجرعات العالية  تؤدي الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والمسكنات إلى تقليل كمية تدفق الدم إلى الكليتين  مما قد يضر بها.

 

10. الحد من التوتر
 

يمكن أن يؤدي تقليل التوتر والقلق إلى خفض ضغط الدم ، وهو أمر جيد للحفاظ على الكليتين.

11. ممارسة الرياضة بانتظام
 

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية ، مثل السباحة والمشي والجري ، في تقليل التوتر وإدارة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي.

ما هو الفشل الكلوى؟
 

يمكن أن تفقد كليتك ما يصل إلى 90 في المائة من وظائفها ولا تزال تؤدي وظيفتها بشكل جيد. فقدان أكثر من ذلك يعتبر الفشل الكلوي.

هناك نوعان من الفشل الكلوي:

الفشل الكلوي الحاد هو فقدان مفاجئ لوظيفة الكلى، مما يؤدى إلى تراكم النفايات والسوائل الزائدة في الجسم.

أعراض الفشل الكلوي
 

عادة لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من الفشل الكلوي عندما تحدث ، قد تشمل الأعراض:

ارتباك،انخفاض انتاج البول، إعياء، صعوبة في التركيز، تشنجات العضلات ،طعم معدني في الفم،

قيء وغثيان، فقدان الشهية ، تورم في الجسمك ، ضيق التنفس بسبب تراكم السوائل فى الرئة  ، ضعف عام فى الجسم.


الفشل الكلوى

اسباب الفشل الكلوى

امراض تسبب الفشل الكلوى

اعراض الفشل الكلوى

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