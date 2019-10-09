​صور.. إنطلاق أولى​ لقاءات الأوقاف ​الحواريه لنشر الأفكار الصحيحة ​بين الشباب

​أعلنت مديرية أوقاف الدقهلية،​ أولى اللقاءات الحوارية لنشر الأفكار الصحيحة لدى الأجيال الصغيرة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها بمركز شباب الخيارية التابع لإدارة المنصورة.

​وشاركت فى التنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرتى الشباب والرياضة والأوقاف بمحافظة الدقهلية ​، ​ بالتنسيق مع رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بأوقاف الدقهلية الشيخ محمد ابراهيم سليمان ​، ​ ودار الحوار حول نشر الأفكار والمفاهيم الصحيحة لدى الاجيال الصغيره النشئ والشباب لإعداد جيل محب منتمى لوطنه لديه الوعى والفهم وقادر على حمايته والتصدى للافكار الهدامة التى ينشرها أعداء الوطن لأضعافه ​.