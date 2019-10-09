وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل تقارير تعزز آمال التجارة

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة للمرة الأولى فى ثلاث جلسات اليوم الأربعاء، بدعم من قطاع التكنولوجيا، فى الوقت الذى عززت فيه تقارير لوسائل الإعلام نُشرت فى الآونة الأخيرة آمال إحراز تقدم فى محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، بعد بداية مضطربة للأسبوع.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 144.19 نقطة أو 0.55% إلى 26308.23 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.04 نقطة أو 0.62 % إلى 2911.10 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 72.18 نقطة أو 0.92 % إلى 7895.96 نقطة.