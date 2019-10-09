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من ساحة المرتضي الدينية

وكيل صحة الأقصر يطلق مبادرة للتوعية بالتسجيل فى "التأمين الصحي "

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:48 م
وكيل صحة الأقصر يطلق مبادرة للتوعية بالتسجيل فى "التأمين الصحي " جانب من التوعية
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلق الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، أولي مبادرات التوعية لتسجيل الأسر والأفراد في الوحدات الصحية للمشاركة في مشروع "التأمين الصحي الشامل" في قلب ساحة الشيخ أحمد مرتضى بمنطقة الزناقطة بالقرب من مطار الأقصر الدولي.

وبدأت مديرية الشئون الصحية بالأقصر أولى مبادراتها للتوعية بمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور بعض القيادات الصحية بالأقصر، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، والدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني لمديرية الصحة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر العام، والدكتور أحمد بسيوني مدير مستشفي أرمنت التخصصي.

وبدأ اللقاء بكلمة للشيخ أحمد مرتضى رائد الساحة، مرحباً بالضيوف ثم تحدث العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وشرح المجهود الذي تبذله الدولة لإنهاء مشروع التأمين الشامل بنجاح، ثم تحدث الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، وشرح تفاصيل المشروع بالكامل ومواقع تسجيل الأسر، وطالب المئات من الحضور ضرورة الإسراع في التسجيل بالوحدات الصحية، موضحاً الفائدة الصحية القصوى التي تعود على جميع فئات المواطنين من مشروع التأمين الشامل، مؤكداً علي أن ساحة الشيخ أحمد مرتضى دائماً تساهم في نفع المجتمع وبناء الإنسان وأنها يفد إليها طلبة العلم من مختلف الأماكن والبلدان راغبين في العلم والتعلم مستعدين لأي عمل يساهم في بناء وطنهم.

وكشف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها ضمن منظومة "التأمين الصحى الشامل"، والتى بلغ عددها إجمالى 18 نقطة تسجيل، وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة خلال العام المقبل.

 


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التامين الصحي الشامل

مبادرة توعية للتسجيل بالتامين الصحي الشامل

ساحة المرتضي بالاقصر

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