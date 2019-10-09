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وكيل تعليم كفر الشيخ: الاهتمام بسلامة التغذية المقدمة للطلاب من أولوياتنا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:16 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: الاهتمام بسلامة التغذية المقدمة للطلاب من أولوياتنا اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اجتماعاً للجنة المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية للعام الدراسى 2019/2020م وتم مناقشة بنود الإجتماع ومنها الإعتمادات المالية المخصصة للصرف على التغذية المدرسية،وعرض أنواع الوجبات الغذائية والفئات المستفيدة سواء مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية،ومدارس التربية الخاصة، ووجبات " فطور،غذاء،عشاء".

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة،وعماد حبيب،وكيل وزارة التموين، والدكتور إحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحى بكفر الشيخ والدكتورة فيديكار البدوى ،مدير عام الطب الوقائي، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ووفاء عبدالله ، المدير العام للشئون التنفيذية، وياسر فؤاد رمضان ، مدير إدارة التغذية المدرسية، وهشام على إسماعيل، رئيس قسم التغذية بالمديرية.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع ، على سلامة الغذاء المقدم للأطفال والطلاب، سواء البسكوت أو الوجبات التى تقدم للطلاب بعد طهيها، وأنه سيتم التفتيش واجراء الكشف عن كل ما يتم توريده من تغذية .

وأضافت وكيل الوزارة، سيكون هناك تواجد مستمرة سواء من الصحة أو التأمين الصحى والتموين لضمان سلامة الغذاء المقدم للطلاب والأطفال، وأنها شددت عند بدء توريد الأغذية على ضرورة مراجعة الأصناف التى سيتم توريدها للمدارس، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية العامة المثبتة بإشتراطات التوريد وكذا التعليمات الصادرة من إدارة التغذية بالمديرية.

وأكدت وكيل الوزارة أنها شددت على التحقق من الإشتراطات الخاصة بالأماكن المعدة للتخزين وسلامة طرق التخزين، لافتة إلى عدم إستلام أى نوع من أنواع التغذية فى حالة كونها غير مطابقة للمواصفات أو إفتقدت شرطا من شروط عقد التوريد.

وعلى جانب أخر إلتقت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من أولياء الأمور والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية خلال لقاءً جماهيرى .

واستمعت لـ 20 شكوى وطلب واستجابت لأولياء الأمور الحضور والعاملين بالتعليم، ووجهت مديرى الإدارات التعليمية بعقد لقاءات بالمواطنين والعاملين بالتعليم لحل المشكلات، مؤكده أن مكتبها مفتوح للجميع للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم سواء أولياء أمور الطلاب أو الطلاب.

 

 

 

 

 


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وكيل تعليم كفر الشيخ

توريد الأغذية للمدارس

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