وكيل "تعليم دمياط": استبعاد مدير مدرسة لعدم انضباط العملية التعليمية

دمياط معتز الشربينى

تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عدد من المدارس بإدارتي الروضة ودمياط التعليمية ،كان منها مدرسة الشهيد أمين غالي الإعدادية المشتركة ومدرسة عوض خليل الابتدائية ،ومدرسة الرحامنة الإعدادية بنات، ومدرسة عوض الصياد الإعدادية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد "سويلم" فصول المدارس لجميع المراحل المختلفة، متابعا قوائم فصول الطلاب و موقف استلام الكتب المدرسية ومعامل الكمبيوتر، والعلوم، وأكد على ضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل، مشددا على مسئول أمن مدرسة أمين غالي بالتواجد على البوابة وضرورة غلقها أثناء اليوم الدراسي.

وقرر "سويلم" استبعاد مدير مدرسة عوض الصياد، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما أحال "وكيل الوزارة" معلم المجال الصناعي، للتحقيق لاستخدامه التليفون المحمول تاركا الطلاب بفناء المدرسة على الرغم من وجود حجرة للمجال الصناعي بالمدرسة ولم يلتزم المعلم بالحصة. بالإضافة لعدم وجود دفتر إعداد المادة معه، موجها للاهتمام المستمر بمستوى النظافة في المدرسة وفي محيطها بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وفي نفس السياق..أثنى "وكيل الوزارة" على مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات، معربا عن شكره وتقديره لتامر السعيد مدير المدرسة وللسادة المعلمين والعاملين بها، وذلك لانتظام وانضباط العملية التعليمية والحرص على مستوى النظافة بالمدرسة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة لرصد أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية والعمل على حلها أولا بأول.