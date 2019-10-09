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"وكيل بيطرى بورسعيد" يحدد اشتراطات واجب توافرها لإنشاء مزارع دواجن آمنة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:00 ص
"وكيل بيطرى بورسعيد" يحدد اشتراطات واجب توافرها لإنشاء مزارع دواجن آمنة الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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 ترجع خطورة مرض انفلونزا الطيور على الصحة العامة لما يسببه من وفيات بين البشر فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نفوق الطيور وخفض إنتاج البيض ومن ثم يؤكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد أن هناك شروطا يجب مراعاتها لإنشاء مزارع دواجن جديدة حتى تكون آمنه حفاظا على الصحة العامة تعرف عليها :

أن يكون بعد موقع المزرعة عن الكتلة السكنية وعن أى نشاط داجنى آخر لأنواع التربية مثل مزارع التسمين التى تقل المسافة عن 1 كيلو من جميع الاتجاهات ومزارع بيض المائدة والأمهات. ومعامل التفريخ ولا تقل المسافة 2 كم من جميع الإتجاهات. مزارع الجدود : ألا تقل المسافة عن 15 كم.

2- أن تكون العنابر تحت الرياح السائدة من الكتلة السكنية على أن تمنع المحليات زحف الكتلة السكنية فى اتجاهات المزارع.

3 - أن تكون أرضية العنابر خرسانية ملساء ذات ميل عرضى وطولى مناسب 1% فى اتجاه خزان التجميع أو الصرف الصحى أن وجد لسهولة عمليات الغسيل والتطهير وان تكون الأسقف والجدران مبطنة بطبقة ملساء لسهولة التنظيف.

4 – يحظر تربية الدواجن فى أماكن أو عنابر غير مسقوفة "أحواش، ملاعب" منعا لانتقال العدوى.

5 أن يكون العنبر مزودا بمراوح شفط مناسبة وكافية للتخلص من الروائح وعدم تراكمها فى جو العنبر وألا تزيد نسبة الألمنيوم عن 40 جزء فى المليون.

6- العنابر المفتوحة يجب أن تكون التهوية طبيعية ويكون اتجاه العنبر عموديا على اتجاه الرياح وان يكون عرض العنبر من 8 لـــــ12 مترا على أن يكون سقف العنبر فى حدود 3 متر وارتفاع جلسة الشباك عن الأرضية 120 سم مع تغطية الشباك بسلك لا يسمح بدخول الطيور والقوارض.

7- الاهتمام اليومى بالنظافة الشخصية قبل الدخول والخروج تخصيص ملابس للعمل بخلاف الملابس الشخصية ومراعاة نظافتها وتطهيرها.

8- يمنع استخدام المطهرات التقليدية غير الآمنة بيئيا مثل الفورمالين ومشتقاته ويجب استخدام البدائل الآمنة بيئيا فى عمليات التطهير.

 


مزارع الدواجن

بورسعيد

أخبار المحافظات

الكتلة السكنية

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