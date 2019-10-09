وقف سلسال الدم.. الشرطة تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضى ـ أسيوط هيثم البدرى

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة قسم أول أسيوط، إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم أول أسيوط، وذلك فى حضور (أعضاء لجان المصالحات - القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار رؤوس العائلات)، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.