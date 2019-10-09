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وقاحة تركية.. جاويش أوغلو: أبلغنا القنصلية السورية بأنقرة بالعملية العسكرية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 05:35 م
وقاحة تركية.. جاويش أوغلو: أبلغنا القنصلية السورية بأنقرة بالعملية العسكرية وزير الخارجية التركى
كتب سمير حسنى

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فى تصريح صادم يدل على الوقاحة التى يقوم بها نظام أردوغان، قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، إن بلاده أبلغت القنصلية السورية الموجودة فى إسطنبول بالعملية العسكرية، التى تشنها بلاده بالشمال السورى.

 

وأضاف وزير الخارجية التركى فى مؤتمر صحفى، قبل قليل: "القوات المسلحة التركية تشارك فى العملية وأجرينا رسالة مع وزراء خارجية دول روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا".

 

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.
 
 
وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
 
 
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.
 
 
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.

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