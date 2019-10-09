وقاحة إخوانى.. يطالب المسلمين بالدعاء لإردوغان عقب صلاة الفجر لنجاح عدوانه

كتب هيثم سلامة

فى واقعة تدل على وقاحة جماعة الإخوان الإرهابية، دعا الإخوانى محمد الصغير لتلبية دعوة وزير الشئون الدينية فى تركيا، حيث الدعاء بنجاح العدوان التركى على سوريا.

كتب الإخوانى الهارب محمد الصغير عبر تويتر: "د. علي إرباش وزير الشئون الدينية في تركيا يدعو عموم المسلمين لحضور صلاة فجر الخميس في المساجد والدعاء لجنود عملية نبع السلام بالفوز والظفر".

وأضاف: "الاجتماع بعد الصلاة لقراءة سورة الفتح كعادة العثمانيين في الدعاء بالنصر ومؤازرة الفاتحين".



الإخوانى محمد الصغير

وكانت العديد من الدول الكبرى، قد أدانت العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.