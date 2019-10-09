وفاة ممرضة وإصابة طبيبة و 6 آخرين في حادث سير

الشرقية - إيمان مهنى

اطمئن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي الحالة الصحية للطبيبة هاله الحصافي، والممرضة فاتن محمد دسوقي واللتان تعملان بمستشفي ديرب نجم المركزي ،وتعرضا صباح اليوم لحادث تصادم سيارتين أمام مدرسة الزراعة بديرب نجم، مما أدي إلي إصابة 6 مواطنين ووفاة الممرضة أسماء محمد أحمد رضوان والتي تعمل بهيئة التأمين الصحي بالشرقية .

ورافق وكيل الوزارة في الزيارة الدكتور شريف شاهين مسئول العنايات المركزة بالمديرية ، الدكتور محمد راشد رئيس قسم العظام بمستشفي الزقازيق العام ،وتم الاطمئنان علي الحالة الصحية للحالتين بعد خروج 5 حالات تحسنت ، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهما ، وكلف شريف شاهين بمتابعة حالتهم الصحية وتوفير الإحتياجات اللازمة لهما لحين خروجهما من المستشفي بحالة صحية جيدة .