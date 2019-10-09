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فى إطار عدوانها العسكرى..

وسائل إعلام سورية: تركيا تخلى منازل قرب البوابة الحدودية لبلدة رأس العين

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:32 م
وسائل إعلام سورية: تركيا تخلى منازل قرب البوابة الحدودية لبلدة رأس العين العدوان التركى على سوريا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وسائل إعلام النظام السورى، أن تركيا تخلى منازل قرب البوابة الحدودية المواجهة لبلدة رأس العين، فى إطار عدوانها على شمال سوريا.

 

واعلن اردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

 

وأكد مسؤول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

 

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

 

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.


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