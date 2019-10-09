سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للقطن والغزل والنسيج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:04 م
وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للقطن والغزل والنسيج احمد مصطفى رئيس القابضة للغزل
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مع التجديد للدكتور أحمد مصطفى رئيسا للمجلس، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.
 
وتضمن القرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم عصام صادق محمد صادق عضوا متفرغا للشؤون المالية والإدارية، وممدوح فاروق محمد الديب عضوا متفرغا للشئون الفنية، واللواء كامل عبد الرحمن محمد هلال عضوا غير متفرغ.
 
كما شمل القرار التجديد لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم ماري لويس بشارة - عضوا غير متفرغ، وأحمس محمود ربيع – عضوا غير متفرغ، وعبد الفتاح إبراهيم حسين – عضوا غير متفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
 
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمجلس بتشكيله الجديد موجهًا ببذل مزيد من الجهود لتطوير أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وإنجاز خطة الإصلاح الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس على ما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم.

القابضة للقطن

احمد مصطفى

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير قطاع الأعمال:مشروع هضبة المقطم نقلة نوعية للمنطقة..ومحمد العبار: لدينا ثقة وإيمان بقوة الاقتصاد المصرى ونموه المستمر.. والعمل فى مصر مُثمر والأجواء مناسبة.. وزير الإسكان: الاتفاق يحقق طفرة للمشروع

الخميس، 03 أكتوبر 2019 09:37 م

قطاع الأعمال العام: تنفيذ 30% من وحدات مشروع محل النزاع بين "إعمار" و"النصر"

الخميس، 03 أكتوبر 2019 03:16 م

تأسيس المركز الثقافى والتجارى الصينى لدعم قطاع الأعمال فى إمارة عجمان

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 04:31 م

وزير قطاع الأعمال: تسير أول 3 شحنات ضمن مشروع "جسور" مع إفريقيا 7 أكتوبر الجاري

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة "Egypt Economic Summit" بحضور 40 متحدثا

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

صور.. رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

الخارجية: استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

وزير الخارجية أمام النواب: إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

رئيس الحكومة فى البرلمان: وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

محاكمة جدة الطفلة جنة أمام "جنح شربين" بتهمة تعذيب حفيدتها الثانية.. السبت

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

المالية تكشف أسباب تأخر صرف "الأدنى للأجور" ببعض الجهات.. اعرف موعد صرفه

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

صحيفة تركية: الليرة تهوى أمام الدولار على إثر تنفيذ هجوم مرتقب شمال سوريا

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة