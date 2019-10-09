وزير قطاع الأعمال يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للقطن والغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

أصدر وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مع التجديد للدكتور أحمد مصطفى رئيسا للمجلس، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وتضمن القرار تعيين ثلاثة أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم عصام صادق محمد صادق عضوا متفرغا للشؤون المالية والإدارية، وممدوح فاروق محمد الديب عضوا متفرغا للشئون الفنية، واللواء كامل عبد الرحمن محمد هلال عضوا غير متفرغ.

كما شمل القرار التجديد لثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم ماري لويس بشارة - عضوا غير متفرغ، وأحمس محمود ربيع – عضوا غير متفرغ، وعبد الفتاح إبراهيم حسين – عضوا غير متفرغ ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمجلس بتشكيله الجديد موجهًا ببذل مزيد من الجهود لتطوير أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة وإنجاز خطة الإصلاح الشاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس على ما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم.